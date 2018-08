Dočká se toho pravého? Chlapi se prý mladé maminky a hvězdy Tváře hrozně bojí

Eva Burešová je single. Super.cz

Poté, co Eva Burešová (25) oznámila rozchod se svým partnerem, muzikantem Michaelem Krásným , se dalo očekávat, že zpěvačka a herečka bude muset nápadníky složitě odhánět. To se ale neděje.

„Mně se nikdy v životě nestalo, že by se na mě lepili chlapi. Když jsem někdy byla na nějakém koncertu, tak u mě přistál drink. Toho strůjce nápadu jsem ale většinou nikdy nepotkala. Nebo za mnou ve čtyři ráno přišel totálně opilej chlap, který si musel dát panáka, aby mě oslovil,” překvapuje kráska.

Čím si myslí, že to je? „Myslím si, že působím přísně a namyšleně, a tak se mě lidi bojí. V něčem je to výhoda, protože pak mě osloví jen ti, kteří mě chtějí skutečně poznat,” zamýšlí se Eva.

Je budoucí hvězda pěvecké soutěže Tvoje tvář má známý hlas připravená na nový vztah? „Jsem otevřená se s někým seznámit, psát si, bavit se o životě, o práci. Rozhodně ale nejsem připravená na vztah. Nebo to spíš neřeším. Uvidím, jestli někdo přijde. Přeci jen to není tak jednoduché, protože do vztahu už bych nevstupovala sama,” říká maminka ročního syna Nathaniela. ■