Tahle kráska hraje manželku Vojty Dyka: Uhrančivá Slovenka se na filmovém plátně neváhala svléknout!

Gabriela Marcinková se svlékla ve filmu Důvěrný nepřítel. Video: Bohemia Motion Pictures

Nejnovějším počinem této krásky je mrazivý thriller Karla Janáka Důvěrný nepřítel, v němž si střihla roli sochařky Zuzany, manželky úspěšného programátora Andreje v podání Vojty Dyka (33).

Marcinková disponuje nespornými ženskými půvaby a na pokyn režiséra se nebála ani odvážných scén. V jedné z nich se dokonce svlékla a divákům se tak naskytne pohled na její obnažený zadeček. Ten můžete vidět i v naší video ukázce.

K Marcinkové ve vaně promlouvá tajemný hlas, který jí touží splnit i ty nejintimnější touhy. Společně s manželem totiž žije v domě, jenž je vybaven jako inteligentní domácnost a je řízen umělou inteligencí. Jejich život v domě, který se zpočátku jeví jako vysněný, se však postupně mění v noční můru...

A jaký má k moderním technologiím vztah samotná herečka?

„Přijímám, že jsou moderní technologie všude, ale zároveň něco ve mně se bouří proti tomu, že postupují tak rychle, a i tento film mě vlastně přesvědčil, že je čeho se obávat. Takže se svou rolí se vlastně ztotožňuji a dokážu si reálně představit, že se něco takového může stát i ve skutečnosti. Nejde ani tak o technologii, ale spíš o to, že člověk může zneužít naprosto všechno, i to dobré, co technologie přinášejí,“ nechala se slyšet Marcinková. Snímek zamíří do kin 30. srpna. ■