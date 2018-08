Rozina z Ulice podstupuje intenzivní léčbu nemoci, kterou přenáší klíšťata: Skončila na kapačkách!

Úsměv se Anně Kadeřávkové z tváře nevytrácí ani na kapačkách. Foto: Instagram A. Kadeřávkové

„Většina holek má my morning routine v koupelně před zrcadlem, když si dělaj make-up, vlasy a pak se oblíkaj. Já mam my morning routine pravidelně takhle tady. A mám na sobě zrovna stejný ponožky už třetí den. Nosím je vždycky jenom tady v pantoflích na klinice a to poslední, co mě zajímá, je, jestli si toho někdo všimnul,“ napsala seriálová hvězda na Instagramu.

Čas v nemocnici si tato něžná blondýnka krátí nejen úvahami o smyslu života, ale také v přítomnosti nových přátel. „Potkáváme se každý ráno v týhle místnosti na několik hodin, zatímco nám do těla odkapávaj léky, co jsou nadějí pro naše vyléčení. Úsměvný je, že o sobě ze svejch životů víme po těch pár dnech společnýho sezení tady víc, než většina našich kamarádů z domova nebo rodina, přitom se ani neznáme jménem,“ svěřila se Anna.

Ostatní pacienti jsou herečce inspirací a rovněž nadějí na zlepšení jejích potíží. „Jediná moje kamarádka, kterou tu znám jménem, je Marleen, je jí 16 a je z Holandska. A to jméno mi neřekla, přečetla jsem si ho na její flašce na pití, když jsem jí pomáhala flašku otevřít a napít se během infúze, kdy seděla vedle mě. Je totiž paralyzovaná od krku dolů a je na vozíku. Už nějakou dobu. Pomaličku se tady ale její stav zlepšuje a včera se zvládla v podstatě (s trochou pomoci) sama napít, z čehož jsme měly obě děsnou radost,“ dodala kráska z Ulice. ■