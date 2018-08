Vedra prý snáší dobře: Dominika Mesarošová se v 8. měsíci nechladí jen v bazénu. Nafotila snímky v lese jako těhotná divoženka

Dominika Mesarošová Foto: Super.cz/Tereza Pallová

Už osmý měsíc těhotenství prožívá modelka Dominika Mesarošová (32). A na panující vedra v kombinaci s bříškem si nestěžuje. "Snáším to docela dobře oproti jiným těhulkám, co slýchám," řekla Super.cz Mesarošová, která před horkem utíká nejen do bazénu, ale také do lesa, kde ve stinných zákoutích nafotila nové snímky ala divoženka.