Překvapivé rozhodnutí Lucie Vondráčkové: Plánuje návrat do Kanady!

Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková se rozešli, ale Lucie kvůli dětem plánuje návrat do Kanady. Michaela Feuereislová

Plánovanou autogramiádu s fanoušky ale zrušila, protože se na ni necítí. "Ono se říká, že práce pomáhá, ale já to mám opačně, naopak jsem hodně práce škrtla, všechno jsem přeorganizovala,“ řekla TN.cz Vondráčková s tím, že se všechno točí hlavně kolem jejích dětí.

Nechce totiž, aby je rozchod rodičů poznamenal. Zpěvačka navíc prozradila, že plánuje návrat do Kanady! "Kluci jsou zapsaní v Kanadě do škol, takže doufám, že se dostaneme tam. Ale některé práce nejdou ani odložit ani přesunout, takže to musím dodělat," míní.

Lucie zatím na novou lásku ani nepomyslela. "Nevím. To je asi moc brzo se ptát. Každopádně teď mám double lásku od Matyáše a Adama," dodala Vondráčková.

Zatímco zpěvačka je single, v souvislosti s Tomášem Plekancem se nahlas hovoří o tom, že má podezřele blízko k české tenistce Lucii Šafářové, jež hrála na turnaji v Montrealu, kam Tomáš po oznámení rozchodu ihned odletěl. V Montrealu se bude chystat i na další hokejovou sezonu, kde už ho netrpělivě vyhlížejí fanoušci Canadiens. ■