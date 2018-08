Narodila se jako chlapec, ale nyní je z ní půvabná dívka. Holandská kráska se stala královnou pražského pochodu hrdosti

Modelka Loiza Lamers z Nizozemska navštívila Prahu. Super.cz

Loizini rodiče poznali už v jejím raném dětství, že je něco jinak. „Všechny signály naštěstí zachytili moji rodiče. Samozřejmě, že jsem se cítila jiná, ale byla jsem tak mladá. Jedním z mých prvních slov bylo, že chci být holčička. Takže moji rodiče to vše za včas poznali, viděli, že nejsem šťastná v těle, ve kterém jsem se narodila, a právě díky nim jsem se moje proměna děla velmi časně,” uvedla Loiza a dále uvedla: „Měla jsem opravdu velké štěstí, jsem na ně opravdu hrdá. Vděčím jim za vše. Je škoda, že ne všichni lidé mají takové štěstí a mrzí mě to. To mě opravdu mrzí.”

Loiza měla v životě štěstí, ale uvědomuje si, že ne všichni jsou na tom stejně. Proto se snaží svůj příběh pouštět do světa a z toho důvodu také přijela do Prahy. Spolu s dalšími osobnostmi ji spolek Prague Pride vyznamenal za její práci pro LGBT komunitu a proto šla v čele průvodu jako maršál Prague Pride 2018. „Doufám, že ostatní může můj příběh inspirovat a opravdu věřím, že ucítí tento druh lásky a podpory. Možná ne od svých vlastních rodičů, ale od svých přátel, které si sami vybereme."

Loiza Lamers, která v roce 2015 odstartovala úspěšnou modelingovou kariéru díky soutěži Holland's Next Top Model, je hrdá, že byla oceněna jako zahraniční vzor a nositel inspirace. „Je úžasné tady být právě kvůli průvodu a podpořit jeho myšlenku. Cítím pokoru, že budu zítra součástí průvodu a že budu hlavním maršálem. Jsem poctěná, že jsem tady poprvé a hned budu hlavním maršálem, že půjdu v čele průvodu. Děkuji ti, Praho,” uvedla během našeho video rozhovoru. ■