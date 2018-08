Bývalka Mareše a slavného britského režiséra předvedla sexy figuru: Modelka sundala horní díl plavek

Míša si užívala na jachtě. Foto: Schwarzkopf Elite Model Look

Navzdory tomu, že modelky v průběhu roku nalétají desetitisíce kilometrů, odlétají i v době letního volna za vytouženým oddechem. Je totiž rozdíl v tom, jestli v krásných destinacích deset hodin denně fotí, nebo jen příjemně odpočívají.

„Tohle léto je doopravdy pestré, Marbella, Ibiza, plavba lodí i krásná svatba přátel v Londýně, kde jsem byla se svým přítelem, a to se v červenci střídalo s pracemi, srpen bude oddychovější,” vyřkla výčet svých prázdninových destinací Michaela Kociánová. Ambasadorka soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, která se již více než deset let věnuje vrcholovému modelingu, se pochlubila sexy fotkami.

Svůdné momentky z dovolené si v ničem nezadají se snímky, které bývalá partnerka Leoše Mareše (42) a režiséra Guye Ritchieho nafotila pro módní tituly. ■