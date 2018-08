Během druhého těhotenství si zahrála holku do větru: V kinech ale nepoznáte, že je Tomešová v jiném stavu

Tomešová ve filmu Jak se moří revizoři Foto: Jiří Zídek

„Byla to fajn spolupráce s příjemnýma mladýma lidma a jsem zvědavá na výsledek,” nechala se slyšet muzikálová zpěvačka, která se v novém snímku objeví po boku Dany Morávkové a Petra Baťka, kteří se zhostili hlavních rolí.

„Míša hraje postavu Karin, která je tak trochu do větru. Líbí se jí pozornost mužů, ale nedokáže si vybrat mezi mladíky, které hrají Jakub Štěpán a Josef Mádle. Proto situace vyústí v to, že vyjede na dovolenou s oběma a kamarádkou. Doufá, že na to mezi sebou nepřijdou,” nastiňuje děj režisérka filmu Eva Toulová.

Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli se komedie vůbec dokončí, neboť filmařům chyběly peníze na dotočení posledních dvou natáčeních dnů. Nakonec se ale vše podařilo a po spuštění crowfundingové kampaně byla dokončena i postprodukce filmu. Slavnostní premiéra je naplánovaná na 18. října. ■