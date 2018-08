Monika Absolonová bude moderovat pořad o plastických operacích. Jí samotné ale jednu pěkně zpackali!

Absolonová bude moderovat pořad o plastických operacích, které napraví lidem život. Super.cz

Tentokrát na Absolonovou čeká o něco větší úkol, neboť bude provázet reality show O deset let mladší, ve kterém se budou účastníci za pomoci plastických chirurgů, zubařů, image makerů a jiných odborníků proměňovat v hezčí jedince.

„Baví mě na tom, že se jedná o reality show, která pomáhá. Přišli tam lidé, kteří měli pocit, že je jejich vzhled hendikepuje a změna vizáže by jim hodně pomohla v životním restartu. Není to jen o tom, že by je ostříhali u kadeřníka, ale podstupují různé plastické operace, dostanou nové zuby, odoperují jim křečové žíly,” naznačuje obsah nového pořadu Monika a dodává: „Některé lidi jsem na závěr ani nepoznala, a to jsem je potkávala během proměny. Vůbec jsem nečekala, že budou vypadat takhle.”

Absolonová sama v minulosti opakovaně podstoupila plastickou operaci nosu. Po nepovedeném zákroku se nevydařila ani první reoperace a dlouho trvalo, než jí pomohli skuteční odborníci.

„Mám tu osobní zkušenost. Nejsem zastánkyní plastických operací. Sama jsem jednu podstoupila a měla jsem s tím trápení. Když se ten zákrok povede, případně reoperaci dělá někdo šikovnej, tak se to nemusí tak dlouho táhnout, nemusí se to ani stát. To si myslím já,” říká Monika Absolonová. ■