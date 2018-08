4 slavné páry, jejichž vztah skončil po 7 letech: Nejen Vondráčkové s Plekancem osud nepřál

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec nejsou jediní, kdo se rozešel po sedmi letech. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Herminapress, Profimedia.cz

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec

Zpočátku to vypadalo, že z nich bude ukázkový pár. Brzy po svatbě Lucie Vondráčková (38) následovala svého chotě Tomáše Plekance (35) do Kanady, kde přivedla na svět i jejich dva syny Matyáše a Adama. Soužití za velkou louží však připomínalo idylku jen velmi vzdáleně. Zpěvačka čím dál častěji zůstávala doma s dětmi v osamění a právě to pravděpodobně vedlo i k rozchodu, k němuž podle některých zpráv došlo už před rokem. O rozpadu sedmiletého vztahu jako první informoval Plekanec před několika dny a zpěvačce tak nezbylo nic jiného než jeho slova pak následující ráno potvrdit.

Dara Rolins a Patrik Rytmus Vrbovský

Celých sedm let spolu Dara Rolins (45) a raper Patrik Rytmus Vrbovský (41) vrkali jako dvě hrdličky. Pravidelně posílali zamilovaná selfíčka z pláže a také pro dceru Lauru, kterou má zpěvačka z předešlého vztahu, byl Patrik jako druhý táta. Pak ale jako blesk z čistého nebe přišli s prohlášením, že je mezi nimi konec. A aby toho nebylo málo, tak už jen dva měsíce nato raper vrkal s pohlednou moderátorkou Jasminou Alagič.

Gabriela Partyšová a Josef Kokta

Vztah s podnikatelem Josefem Koktou (61) si Gabriela Partyšová (40) malovala jen v růžových barvách. Pak ale na veřejnost prosákla Koktova nevěra s Ornellou a pohádky byl konec. Přes veškeré úsilí už vzájemnou lásku neslepili a manželství tak po sedmi letech skončilo. Záletníkovi nakonec nezbylo nic jiného než hledat útočiště u své milenky, která už v té době čekala jejich potomka.

Lucie Bílá a Petr Kratochvíl

Zatímco dnes si Lucie Bílá (52) za partnery vybírá zajíčky, v době prvních lásek to bylo přesně naopak. Jejím osudovým mužem byl o patnáct let starší producent Petr Kratochvíl, s kterým povila i svého jediného syna Filipa. Ani rodina však známému proutníkovi nebránila v tom, aby se poohlížel po jiné. Petr se ale zamiloval do Lucčiny kamarádky Pavlíny Baburkové. To zpěvačka nemohla přenést přes srdce a s nevěrníkem se po sedmi letech rozešla. ■