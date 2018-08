To je změna! Z herečky, která byla v seriálech šedou myškou, se vyklubala tahle sexy potvora

Kristýna Kociánová bude v novém seriálu za kočku. TV Prima

„Je to trošku mrška. Myslím si, že ve finále ale není zlý člověk, je to jen její póza – musím si ji trochu obhájit, protože takovou potvoru hraju poprvé v životě. Není to ale žádná tupá mrcha, je chytrá a využívá ženské zbraně,“ popisuje svoji postavu Kristýna.

V soukromí se herečka líčí jen velmi střídmě a pozornost na sebe nestrhává ani oblečením. Zato její postava se nevyhýbá silnému make-upu ani hlubokému výstřihu a minisukni. O její celkovou vizáž se postarala přední módní návrhářka Taťána Kovaříková a přestože má Kristýna jiný vkus než její postava, novou image si pochvaluje. „Cítím se v tom skvěle, vypadá to hrozně krásně a žensky,“ svěřila se herečka. ■