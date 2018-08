Pravý čas na doplnění prádelníku! Slevy na podprsenky až 40 %

Je libo oblé tvary?

Podprsenka Annie, to je svůdnost sama. Speciálně střižené a vyztužené košíčky podpírají ňadra zespodu, a tím jim zaručí neodolatelný, zaoblený tvar. Na objemu jim dodají vycpávky, ty ale můžete podle libosti vyjmout. Kombinace černé a béžové barvy, spolu s jemnou krajkou, povyšují tuto podprsenku na dokonale elegantní kousek. Jako byste se neoblékala jen do spodního prádla, ale rovnou se celá zahalila do smyslnosti.