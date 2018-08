Tahle růžovovlasá rebelka se těší na proměny v ostře sledované soutěži. Troufá si i na klučičí úlohy

Tereza Mašková opět na scéně Super.cz

„Říkala jsem si, jestli je dobré jít ze soutěže do soutěže. Nakonec jsem ale velice ráda, protože je to pro mě další zkušenost. Hlavně jsem pořad Tvoje tvář má známý hlas sledovala a teď jsem dostala možnost si to sama na vlastní kůži vyzkoušet. Jsem naprosto šťastná.

Jak už víme z předchozích řad, tak Mašková nebude mít možnost si zvolit interpreta, ve kterého se promění, ale přesto jsme se zpěvačky ptali, jestli má nějakou vysněnou osobnost. „Chtěla bych si zkusit Lady Gaga, nebo Bruna Marse. Něco výstředního, kde bych si zatančila,” říká.

Růžovovlasá rebelka si samozřejmě bude jistější v kramflecích v ženských úlohách, ale nebojí se ani výzev. „Raději bych holky než kluky, ale samozřejmě i kluky zvládnu,” smála se Tereza. ■