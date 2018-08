Z brunety je blondýnka: Muzikálová zpěvačka s italskými kořeny radikálně změnila image, ostříhala i 20 cm ze své hřívy

Genny Ciatti radikálně změnila image. Foto: archiv Genny Ciatti

"Už to chtělo změnu. Trochu jsem se bála, jestli mi to bude slušet, ale dlouho jsem to chtěla vyzkoušet a jsem nadšená," svěřila nám Genny, ze které se stala blondýnka s překvapivě jí to opravdu sluší.

"Navíc jsme to zkrátili asi o dvacet centimetrů, tak mám teď pocit, že mám snad o deset kilo lehčí hlavu. A to se v tom vedru hodí," smála se mladá zpěvačka. ■