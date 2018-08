Lucie Bílá v plavkách zaujala i oplácanou Ewu Farnou: Co řekla o své o 28 let starší kolegyni?

Farna pochválila Lucii Bílou. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Instagram L.Bílé

Mnohonásobná slavice vzbudila vlnu nadšení, když se pochlubila snímkem své úžasné postavičky v plavkách.

Na padesátnici má nožky, pro něž by dvacítky s nadsázkou řečeno vraždily. A to uznala i Lucčina o 28 let mladší kolegyně Ewa Farna (24), jež byla z dovolenkové fotografie sběratelky slavíků celá paf.

„Jeden z důvodů, proč nejsem zlatá slavice. Woow,“ uznale okomentovala snímek Bílé Farna. Česko-polská zpěvačka patří k holkám krev a mlíko a na křivky své slavnější kolegyně asi nikdy nedosáhne.

Samotná Bílá ale nedávno přiznala, že na své figuře tvrdě maká a rozhodně ji nemá zadarmo. S kondičkou zpěvačce pomáhá i její mladší přítel Radek.

„Ukázal jsem jí pár cviků, dal pár rad. Lucka je na sebe ale tak přísná, co se jídla i cvičení týče, že to zvládne s přehledem sama. Je na sebe přísná až moc. To je prostě Lucka," nechal se nedávno slyšet staronový přítel Lucie Bílé. Podobné rady by nejspíš ocenila i samotná Ewa Farna. ■