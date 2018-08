Čeká Vondráčkovou rozvod snů? Plekanec za 7 let manželství vydělal přes 700 miliónů

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec se rozešli Foto: www.hermina.cz

Tomáš Plekanec byl podle časopisu Forbes loni čtvrtým nejlépe placeným českým sportovcem. Před ním skončili jen Jakub Voráček, Petr Čech a David Krejčí. Plekanec s ročním příjmem 161 miliónů korun za sebou nechal i Jaromíra Jágra nebo tenistku Karolínu Plíškovou.

Podle odhadů si Plekanec za sedm let manželství přišel na více než 700 miliónů korun. Daně v Kanadě jsou ale 53 procent, a tak hokejistovi zbyla necelá polovina. I tak by Lucii na účet v případě dělení majetku půl na půl přišlo skoro 200 miliónů. A to je částka, na jakou si jako zpěvačka určitě nepřijde, přestože patří v Česku k těm nejúspěšnějším.

Ani v případě předmanželské smlouvy na tom ale špatně nebude. S Plekancem má dvě děti, jimž bude chtít zachovat životní standard z doby manželství, a na účet by jí měsíčně přistávala pořádně tučná sumička. ■