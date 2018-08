Vítězka SuperStar byla přepadena: Z hrůzného zážitku má pořádné trauma

Sabina Křováková promluvila o děsivém zážitku. Herminapress

„Vracela jsem se z hodiny zpěvu. Normálně s sebou nosím pepřák, ale teď jsem ho zrovna neměla. Chlap se na mě vrhnul, narval mě do vchodu u domu a povalil na zem. Ani jsem nekřičela, nekopala, jen jsem se rukama rvala jako kůň. Strhnul mi kabelku a utekl. Byla jsem z toho celá v šoku, přijela policie a sanitka, musela jsem hrůzný zážitek popisovat znovu,“ vzpomínala půvabná zpěvačka.

Ošklivý zážitek u ní nezůstal bez následků. „Nejdřív jsem byla docela v pohodě, ale to trauma na mě dolehlo později. Hodně jsem spala, pořád jsem se ohlížela, dokonce jsem se bála být v Praze. Nastěhovala jsme se k mamince do Děčína. Pak jsem si ale řekla, že se musím přestat bát a musím se do Prahy vrátit. Teď jsem opravdu hodně opatrná,“ svěřila se vítězka SuperStar 2013 na koncertě Noc s hvězdami na zámku Zahrádky.

Sabina Křováková si pocuchané nervy vyléčila i prací. Jezdí po koncertech a festivalech a čeká ji také dovolená.

„Teď přes léto na dovolenou není čas, pořád jsem někde po festivalech. Zatím jsem strávila pouhé čtyři dny na vodě, ale na konci září chci ještě s mamkou vyjet někam za sluníčkem k moři.“ V září vyjde Sabině společná písnička s Xindlem X a v listopadu a prosinci pojedou společné turné. ■