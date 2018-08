Nejen na jevišti sklízí úspěchy: Muzikálový krasavec se umí ohánět i s břitvou v ruce!

Zpěvák si práci v holičství užíval. Foto: Super.cz/archiv P.Pechy

„Bylo to naprosto skvělé. Vlastně každá práce, kterou může člověk dělat v dobrém prostředí a s dobrými lidmi je super,“ popsal první dojmy Peter, který chvílemi v salonu připomínal ďábelského holiče, ze stejnojmenného filmu s Johnnym Deppem. „Barbeři jsou fajn chlapi, féroví, přímí a upřímní, opravdu jsem si to moc užil. Není to snadná práce, v této profesi nic nejde vrátit, používají břitvy, strojky a nůžky. Stačí jedna chyba a celý střih je špatně. Sám jejich služeb často a rád využívám,“ prásknul nám Peter.

Mimo jiné zpěvák prozradil, čím chtěl být jako malý. „Toužil jsem být kytarista. Fascinoval mě tvar, zvuk a kytaristi vůbec. Vybavuji si, když jsem jako dítě na maškarních stál pod jevištěm a sledoval kytaristy z kapely, co nám hráli,“ dodal s úsměvem muzikálový fešák, který se v současné době připravuje na roli agronoma Ticháčka v chystaném muzikálu Trhák v Divadle Broadway. ■