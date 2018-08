10 snímků sexy moderátorky, která snad vůbec nestárne: Bývalá rosnička Novy (45) má i po třech dětech křivky dvacítky

Karla Mráčková slaví 45. narozeniny. Vypadá ale pořád stejně jako před lety... Foto: Super.cz/Instagram K. Mráčkové, Herminapress, Profimedia.cz

Na to, že moderátorce zbývá už jen pětiletka k dovršení padesátky, však vůbec nevypadá. Mráčkové byste na první pohled hádali o dost méně, a pokud by jí někdo kontroloval občanský průkaz, mohl by pojmout důvodné podezření, že si snad zfalšovala datum narození.

V naší galerii si připomeňte, jak šel s Karlou Mráčkovou (45) čas. Moc velké proměny ale nečekejte. Postavičku v plavkách má pořád parádní a přibývající léta na ní nejsou téměř znát.

Na Karle není vůbec poznat, že je už trojnásobnou maminkou. Vedle dcery Karličky (7) a Maxmiliána (16) jí dělá radost také šestadvacetiletý syn Nikola.

Bývalá rosnička se navíc může pyšnit na dnešní dobu nebývale stabilním manželstvím. Za Josefa Mráčka je provdaná už 27 let. Brali se v srpnu roku 1991, krátce poté, co Karla oslavila osmnácté narozeniny. ■