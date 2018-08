Jak to má v Praze žijící Ukrajinka, která je přirovnávaná k Angelině Jolie, v soukromí? O vztazích ráda mlží

Tahle kočka přece nemůže být single. Foto: archiv O. Mykoliuk

Snažili jsme se Oleksandru vyzpovídat a odhalit, jak to má se vztahy. Dokonalá postavička, velké oči a přednosti. Když si s ní povídáte, rozhodně nemáte pocit, že byste se museli omezovat jen na témata plastik, kosmetiky nebo nejnovějších módních trendů. Zkrátka tahle brunetka je nejen sexy, ale má i něco v hlavě, což je vražedná kombinace. Nezdálo se nám tedy, že by byla pořád single. „Já ale přeci nic takového neřekla,“ smála se Oleksandra.

Tak jak to tedy je? „Možná mám partnera, možná nemám. Nechte to být, já se o soukromí strašně nerada bavím. Třeba vám to jednou povím,“ mrkla na nás významně. Zatím se zdá, že Mykoliuk není na vztah připravená. Na druhou stranu, kdo ví, třeba si jen ráda hraje. Pánové, za zkoušku rozhodně nic nedáte. Takže to prostě zkuste a uvidíte, co se stane. ■