Klidně by čekala miminko nonstop. Kdyby Absolonovou nelimitoval věk, tak by šla i do třetího těhotenství

Těhotenství Monika zvládá i přes obrovská vedra dobře. „Vlastně je to úplně jedno. Je horko pro těhotný i pro netěhotný. Můj bratr mi vždycky říká, když jsme na zahradě, abych šla ze sluníčka a to mimino v břiše neuvařila,” smála se Monika na tiskovce televize Nova, kde byla představena jako nová moderátorka pořadu Mladší o deset let.

Během svého druhého požehnaného stavu je sympatická umělkyně mnohem klidnější. „Je dobré, že už vím, do čeho jdu. Psychicky se nebojím, nemám takové strachy. Kdyby mi nebylo tolik, kolik mi je, tak si myslím, že bych měla třeba i třetí,” říká rozhodně.

Dvouapůlletý Tadeáš se už nemůže dočkat sourozence. „Všichni se těší. Tadeáš všem vypráví, že má maminka v břiše miminko, že má miminko "tři metry" a jsme spokojení. Těšíme se asi všichni, protože nevíme, do čeho jdeme, ale věřím tomu, že to zvládneme,” říká s úsměvem Monika Absolonová. ■