Jako hadí žena. Dara Rolins prozradila, jakým jediným způsobem se dá vycvičit parádní pekáč buchet na břiše

Popová diva propadla józe. Foto: Instagram D. Rolins

„Nejčastější otázka, kterou dostávám od fanoušků, se týká mojí postavy. A já se stále opakuji, že neexistuje žádný trik. Je to jen o stravě a pohybu,” rozpovídala se o cvičení zpěvačka.

„Jasně, že se ovládám a odříkám si a ne vždy mám chuť, sílu, náladu, ale bez toho to nejde nikde a nikomu. Je to dennodenní výzva,” přiznává Dara skutečnost, že sama neustále trénuje svou pevnou vůli. „Teď přes prázdniny to je ještě o něco těžší. Nebudu vám nalhávat, v tom teple a jiném režimu se mi extrémně nechce,” přiznala se Dara, že je taky jen člověk.

Popová diva zveřejnila prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram fotky z posledního cvičení jógy. „Dnes po delší době opět na hodině jógy s mým učitelem a tentokrát i s posilou, mojí Lolou. Cvičila, fotila a nakonec nás obzvlášť starostlivě přikryla dekou,” komentovala fotky Dara Rolins. ■