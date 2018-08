Hezoun z Ordinace se pochlubil prošedivělým plnovousem: Teď už vypadá skoro jako trosečník Tom Hanks

O prázdninách byste Radima Fialu nejspíš nepoznali. Foto: Super.cz/ Instagram R. Fialy

„Jsou věci, které u moře nikdy nezevšední... Jako východ a západ slunce,“ poslal fanouškům pozdrav z červencové dovolené a pochlubil se přerostlým strništěm. To mu jen o několik týdnů později dorostlo do takové délky, že už by stačilo jen pár centimetrů navíc a herec by připomínal Toma Hankse (62) v slavném snímku Trosečník. „Stařec a moře vol. 2! A teď zpět do koloběhu všedních dnů! Užijte si ještě léto!“ napsal Radim k fotce pořízené před pár dny.

Na své sociální síti pak herec pobídl fanoušky, aby mu jeho novou image ohodnotili a dočkal se jen pozitivní odezvy. „Ty šediny jsou sexy,“ vzkázala mu jedna z fanynek. „Moře vidím ale kde je ten stařec?“ lichotila mu hned další. ■