Zamilovaná Patricie Solaříková samou láskou jenom hoří: Padla první slova o svatbě a dětech!

Patricie Solaříková Super.cz

„Já si myslím, že to je na mně a partnerovi a každému je do toho kulový, kdy se budu vdávat. Neřeším to. Na děti se zatím ještě necítím a nemám v plánu si je dělat pozítří ani se nebudu zítra vdávat. Takže až to přijde, tak to přijde,“ řekla Super.cz herečka na tiskové konferenci televize Nova.

Patricie se nedávno vrátila z dovolené v Chorvatsku, kde si pravděpodobně se svým přítelem užila týden plný romantiky. Poslední prázdninové dny už stráví ale převážně prací. „Už jsem začala pracovat. Točíme seriál Kadeřnictví a Ulice mě čeká na konci srpna taky. Ale ještě jsem do toho nacpala pár výletů. Máme jet na vodu, takže až se tyto tropy pokazí a bude o patnáct stupňů míň, tak budeme určitě zrovna na vodě,“ prohlásila herečka. ■