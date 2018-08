Nejpotetovanější český moderátor na pokraji sil! Kvůli šíleným křečím jedl banán se solí

Petr Vágner na pokraji sil při běhu dlouhém 50 km Foto: archiv P. Vágnera

„Zaběhl jsem v čase devět hodin a jedna minuta. U mě čas a umístění nehrálo velkou roli. Šlo spíše o to, zkusit si další extrémní závod a zase posunout své hranice. A nebylo to lehké,“ prozradil Vágner, který skončil na 155. místě.

Své možnosti totiž prý podcenil. "Když mě oslovil k účasti na závodu Krkonošská 50 organizátor a náš přední triatlonista Martin Dvořák, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Padesát kilometrů? To snad uběhnu. Dal jsem půlmaratony, Spartan Race v Dubaji, Austrálii, Nizozemí a další jiné závody, tak by to neměl být problém," směje se.

Jenže v horách a ve třiceti stupních brzy poznal, jak se mýlil. "V osm ráno odstartovalo všech pět set závodníků ze Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně a hned kopce, kopce, kameny, kořeny stromů, kopce," říká moderátor.

V polovině závodu mu ale síly začaly docházet. "Dokonce jsem na občerstvovačkách ochutnával banán se solí, kvůli křečím. Hnus,“ směje se Vágner.

Křeče ho začaly dvacet kilometrů před cílem pořádně trápit. "Přede mnou výšlap až na Medvědín a to mě úplně rozbilo. Cesta nahoru mi trvala v tom vedru přes hodinu. Bohužel i to sbíhání kopců bylo strašné, musíte brzdit běh a tím máte svaly pořád v tenzi, a tím chytáte křeče," vysvětluje moderátor Top Staru s tím, že pět kilometrů před cílem už chtěl závod i odpískat. ■