Poznali byste ji? Takhle teď vypadá nejstarší účastnice první řady VyVolených

Věra Patt se ukázala na narozeninách Sámera Issy. Michaela Feuereislová

V první řadě šmírovací reality show VyVolení, která před třinácti lety opanovala televizní obrazovky, byl nejvíc vidět celkový vítěz Vladko Dobrovodsk ý , striptérka Regina Holásková či Petr Zvěřina , který se proslavil hláškou o tom, že nepřijel na babetě do Prahy.

Hodně vidět ovšem byla i blonďatá ženština Věra Patt, jež se v té době prezentovala jako dýdžejka. Ve vile strávila celkem 29 dní a skončila na 12. místě.

Věra Patt se teď po delší době objevila ve společnosti, když si nenechala ujít tradiční narozeninovou oslavu zpěváka Sámera Issy (33).

Na první pohled by ji poznal jen málokdo. Už ve vile VyVolených patřila k nejstarším soutěžícím. Teď je jí jednapadesát let a oslavu si zjevně nadmíru užila. Jak teď tato matka jedné dcery, jež se ve vile snažila intrikovat, aby se dostala co nejdál, vypadá, si prohlédněte v naší galerii. ■