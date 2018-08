Účastí ve Tváři si Michaela Badinková šplhla u dcer: Doma nemá chvilku klidu a musí jim pořád zpívat

Michaela Badinková Super.cz

„Starší osmiletá dcera Tvář předtím už sledovala a má z toho asi největší radost, že tam budu. Chce, abych jim zpívala, když si něco opakuju. Ona chodí i na balet, takže ji to chytlo hodně,“ svěřila se herečka, která má s přípravami práce nad hlavu, na čas s rodinou však nezapomíná. „Dovolenou už mám za sebou. Byli jsme v Řecku, které milujeme, a také na Slovensku, kde mám rodinu. Takže červenec jsme si užili s rodinkou hezky a prázdninově. Vzhledem k tomu, že začíná Tvář, tak už od srpna makám, ale zároveň pokračuji v prázdninovém tempu,“ prozradila Super.cz Badinková.

Kromě zábavní show čeká herečku i další natáčení Ordinace v růžové zahradě, kde hraje jednu z hlavních postav už druhým rokem. Na natáčení se ale i po takové době stále těší. „Mám tam skvělé kolegy, jako jsem měla v Ulici, a je tam i skvělý štáb. Takže do Ordinace chodím velmi ráda,“ řekla seriálová hvězda a dodala: „Mým hlavním partnerem je Petr Rychlý (53), který je zároveň kolega z divadla. Takže jsem tenkrát měla pocit, že jsem přišla do něčeho, co dobře znám.“ ■