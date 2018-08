Přehlídková mola a blesky fotoaparátů vyměnila za seriál: Tahle sexy modelka je novou posilou Ordinace!

Pavlína Němcová si zahraje v populárním seriálu. Super.cz

„Jsem mile překvapená, jsou tady všichni naprostí profesionálové, panuje přátelská atmosféra a všichni jsou na natáčení moc milí. Člověk tam moc rád chodí,” pochvalovala si Němcová novou pracovní příležitost.

Pavlína se v Ordinaci zhostí role nemocniční laborantky Saši Koutecké. Zatím ale nebylo třeba se kvůli roli speciálně vzdělávat. „Nechávám to na scenáristech. Jsem herečka a musím se spoléhat na to, co mi připraví. Nicméně, co se laboratoře týká, tak je to spíš o osobních vztazích než o odborné problematice,” dodala Pavlína Němcová. ■