Tohoto fešáka bude jeho půvabná misska učit ryze ženské věci: Není lepší zábava, než když chlap chodí na podpatcích

Vojtěch Drahokoupil o účasti ve Tváři Super.cz

Bude nejmladším soutěžícím v ostře sledovaném pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Vojtěch Drahokoupil (22) je tedy před touto výzvou docela nervózní. „Je to pro mě čest a zároveň zodpovědnost, abych to všechno zvládl,” svěřil se nám během svého posledního setkání Vojta.

Muzikálový zpěvák má díky své profesi v tomto ohledu nasbírané jisté zkušenosti. „Vždycky si říkám, že už mám něco za sebou a že to bude fajn. I tak jsem ale nervózní, takže se s tím budu muset poprat,” říká.

Vojta už se duševně připravuje na to, že na sebe v pořadu bude brát i ženské podoby. „Mám hrůzu z toho, že se budu muset proměnit v nějakou mladou sexy krásku, jako je například Ariana Grande, která je opravdu ženská a líbí se chlapům. Připravuju se na to psychicky, a tak už doma pomalu chodím na podpatcích,” směje se Drahokoupil, který má doma pro tuto činnost velmi dobrou učitelku. Chodí totiž s držitelkou titulu Česká Miss Earth 2016 Kristýnou Kubičkovou (20). „Kristýnka si mě už jednou nutila vzít si podpatky. Zatím k tomu nedošlo, ale pevně věřím tomu, že až bude těsně před akcí, tak to budeme zkoušet doma.” ■