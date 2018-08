Druhá nejkrásnější Češka na růžích ustláno opravdu nemá: Těžká práce od šesti od rána pět dní v týdnu!

Sexy Jana Šišková Foto: Petra Odrazilová

A kdo by si myslel, že práce modelky je procházka růžovou zahradou, předvedení pár póz a královské miliónové honoráře, bude se divit. Takhle vypadá realita!

"Fotíme od pondělí do pátku už od šesti ráno. První dva dny jsem fotila značky jako Balenciaga, Chloe nebo Versace. Momentálně bydlím na hotelu a v neděli se stěhuji do vlastního apartmánu. Hned po příletu jsem nabrala spánkový deficit a naspala jen 2 hodiny, jelikož se mi zpozdil let. Tak jsem to doháněla po prvním pracovním dni," řekla Super.cz Jana.

"I když je to velmi náročné, moc mě to baví. Ale opečovávaná květinka s korunkou na hlavě tady určitě nejsem. To se tady vůbec neřeší," dodala s úsměvem Šišková. ■