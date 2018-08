Dokonale štíhlou figuru nemá zadarmo: Krásná moderátorka Primy se drží zkrátka!

Moderátorka se pochlubila krásnou figurou. Super.cz

„Najela jsem na zdravou stravu, řekla jsem si, že po té čtyřicítce nemohu jíst, tak jak jsem jedla před tím. A přitom chci jíst to, co mi chutná a kolik chci,“ svěřila se Klára při zkoušce hned dvou modelů, které si na sebe nechala ušít. „Nejím moc sacharidů, víc jím maso, ryby, vejce a kvanta zeleniny. Vlastně salát si dávám ke každému jídlu a úplně jsem vyhodila bílou mouku a cukr,“ prozradila Doležalová, která po úpravě jídelníčku zhubla.

„Přichází to pomalu, člověk nemůže čekat, že zhubne za týden, ale uběhly tři měsíce a už je to vidět, a i se cítím lépe,“ svěřila moderátorka, která svou štíhlou postavu předvedla ve dvou nových modelech, které si nechala ušít na finále soutěže Muž roku, které bude se svým kolegou Karlem Voříškem (54) 24. srpna moderovat.

„Šaty se mi šily na míru, byl to proces na několik týdnů. Na začátku jsme vybrali barvy, střihy a materiály a pak se to na mě špendlilo. Zasahovala jsem i do toho, jak ty šaty budou vypadat, nejen, aby mi to slušelo, ale aby se mi v tom dobře moderovalo,“ dodala Klára. ■