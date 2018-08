Hvězda Tváře Patrik Děrgel je už takřka dva roky hrdým tatínkem: A rozhodně prý v počtu dětí nekončí

Herec a muzikant se připravuje na náročnou show. Michaela Feuereislová

Kývnul na náročnou pracovní nabídku, a tak se rozhodl si pořádně odpočinout. Patrik Děrgel (29) vyrazil před natáčením show Tvoje tvář má známý hlas na dlouhou dovolenou. „Byli jsme v Portugalsku, měsíc jsme měli prázdniny, které jsem neměl asi pět let. Byli jsme tam surfovat, vzal jsem rodinu a kamarády a užili jsme si tam krásnou dovolenou, přišel jsem odpočatý, nabitý energií a natěšený, co se bude dít,“ svěřil se Patrik.

Ten vzal k moři samozřejmě také svoji partnerku, herečku Markétu Frösslovou a jejich takřka dvouletého syna Vavřince. A jak sám přiznal, rozhodně by si dovedl představit, že by se měl stát znovu tátou. „Určitě bych chtěl dětí co nejvíce, dává mi to strašný smysl. Doma to vědí, takže bych byl rád, kdyby se nám časem rozrostla rodina,“ prozradil Super.cz herec, který začíná natáčet Tvář.

„Měl jsem z toho strašnou radost. Koukal jsem se na některé série a některé lidi jsme si oblíbili, takže jsem byl z nabídky nadšený. Mám svou kapelu, ale málokdo to ví, necítím se jako zpěvák, ale je to můj velký koníček, je to můj ventil a mám to moc rád. Snad mi to v show půjde,“ dodal nakonec Děrgel. ■