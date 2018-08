Byla vůbec v nemocnici? Účastnice nové Tváře Eva Burešová vypadá týden po operaci skvěle

Herečka vypadá i po zdravotních komplikacích skvěle. Michaela Feuereislová

„Operovali mě minulé úterý a o víkendu jsem měla první noc bez bolesti. Paní doktorka mi nyní potvrdila, že je vše v pořádku, jen se mám šetřit. Vlastně nic náročného nedělám, Nathana se snažím moc nezdvihat, i když to nejde, když se chce mazlit,“ prozradila Super.cz Eva, která začíná oblíbenou show natáčet.

„Nic fyzicky náročného zatím nedělám a snažím se hodně pít. Tvář bude náročná, ale musela jsem mít týden v klidu. A to, co mám v prvním kole, nebude tak fyzicky těžké. Hlavně to nebyl moc velký zásah. Neoperoval se žádný orgán, nic se neměnilo a nic se nenahrazovalo, jen se vytáhnul kamínek. A vše je v pořádku,“ prozradila s úsměvem herečka, které se její role sestřičky Petry Horváthové v nemocnici hodila.

„Bylo hrozně vtipné, že jsem věděla, co lékaři říkali. Ty drogy, co do mě píchali jsem přesně věděla, co to dělá, kolik mi toho musí dát. I kapačky jsem si dokázala vypojit sama, takže k něčemu se mi moje role sestřičky hodí,“ dodala se smíchem Eva, které to nesmírně slušelo. ■