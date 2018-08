Hvězda Ulice Aneta Krejčíková vyzrála na tropická vedra po svém: Pochlubila se odhaleným těhotenským pupkem!

Aneta se těší na svého prvního potomka. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

V pestrobarevném topu a černé sukni to herečce opravdu slušelo. Ve chvíli, když už se horko na střeše Lucerny, kde akce probíhala, nedalo vydržet, sukni si herečka ohrnula a odhalila své krásné bříško. „Termín mám začátkem září a můžu klidně rodit za týden a půl. Cítím se moc dobře, samozřejmě vedra jsou šílená, ale to se cítili strašně všichni,“ svěřila Super.cz Aneta, která přípravy na dítě úplně neprožívá.

„Jsem hrozný punkáč, mám to ještě všechno v krabicích. Všude se to povaluje a máme to v bytě jako ve skladišti. Ještě to nemáme hotové a připravené, doufám, že to malý ještě počká, než tam bude mít hnízdečko. A ty vedra k tomu moc nepomohly, člověku se nechce být doma a montovat postýlku,“ prozradila Krejčíková, která už je sice na mateřské, ale diváci Ulice o ni v nové sezóně nepřijdou.

„Já už budu doma s miminkem, ale diváci mě uvidí, předtočili jsme si toho dost dopředu, takže se diváci nemusí bát,“ řekla Aneta, která svůj návrat do seriálu nechá na miminku. „Je to otevřené, televize mi vyšla vstříc, vůbec nevím, jaké miminko bude a jak na tom budu já, návrat zatím nechci plánovat,“ dodala herečka. ■