Herečka ze Supermana se svlékla v seriálu: Slavná zrzka šla do prádélka a střihla si erotickou scénu

Amy Adams Profimedia.cz

Herečka Amy Adams (43), kterou diváci znají například díky velkofilmu Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, potěšila všechny své fanoušky.

V seriálu Ostré předměty se tato rajcovní zrzka neváhala svléknout do prádélka a vystřihnout ukázkovou erotickou scénu se svým hereckým kolegou. Pokud by si to role žádala, je samozřejmě na pokyn režiséra schopna zajít ještě mnohem dál.

Tentokrát se ale nemusela ostýchat, protože nemusela být úplně nahá. Amy patří k oblíbeným hollywoodským herečkám a diváci ji na filmovém plátně zbožňují.

Kromě Supermana si zahrála i ve sci-fi snímku Příchozí či dramatu Noční zvířata. O sošku Oscara ale zatím usiluje marně, byť byla na prestižní filmovou cenu už pětkrát nominována. ■