Kráska Jitka Boho ukázala vizuální změnu ve tváři: Více ale upoutala dekoltem s tetováním

Jitka Boho vypadá v brýlích jako zlobivá školačka. Foto: Super.cz/ Instagram J. Boho, Michaela Feuereislová, Michaela Feuereislová

Málokdo tuší, že jedna z nejkrásnějších Češek Jitka Boho (26) už řadu let trpí krátkozrakostí. Ačkoliv mezi lidi brýle takřka nenosí, doma za zavřenými dveřmi dává přednost pohodlí a očím ráda uleví svými obřími okuláry.

O takový intimní moment se teď podělila se svými fanoušky na Instagramu. „Mé domácí brýlaté a zubaté JÁ přeje hezký večer,“ napsala Jitka k fotce a rovnou si postěžovala: „Jsem naprosto spokojená, jen ty tlaky za ušima prostě ne a ne mizet... jde to jakoby do lalůčku... Snad je to jen o zvyku, brýle mám lehoučké, správně seřízené, ale tohle mám asi dědičné. Moje maminka nesnese ani čepici.“

Nutno dodat, že i přes změnu image zraky stejně sklouznou do dekoltu, za který se modelka rozhodně stydět nemusí. Svou chloubu Jitka navíc před časem ozdobila výrazným tetováním, které přitahuje ještě více pozornosti. ■