Poslední dny pohody a odpočinku: Takhle si Dana Morávková užívá se svou rodinkou na Krétě

Herečka je u moře šťastná. Foto: Super.cz/archiv D.Morávkové

Během roku mají herečka se svým manželem Petrem Maláskem stále velmi nabité pracovní diáře, a tak jsou velmi rádi, že alespoň v létě naplánují společnou dovolenou a mohou tak načerpat síly do nové sezóny.

„Již několikátým rokem trávíme dovolenou v Rakousku, moc jsme si to tu oblíbili. No a nyní jsme v Řecku. Do Řecka na ostrovy se také moc rádi vracíme. Milujeme místní kuchyni, všichni jsou tu strašně milí, krásné moře, tak si představujeme ideální dovolenou,“ sdělila Super.cz Dana, které se v půlce prázdnin pomalu začíná dovolená krátit.

„Příští týden opět začínám zkoušet roli listonošky v chystaném muzikálu Trhák v Divadle Broadway, moc se těším. A snad ještě ke konci prázdnin najdeme alespoň pár dní na dovolenou po Čechách,“ dodala s úsměvem nejen divadelní, ale i seriálová herečka. ■