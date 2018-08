7 letošních rozchodů v českém šoubyznysu: Tyto slavné páry se pohádkového konce nedočkaly

Těmto párům to nevydrželo... Foto: Super.cz/ Michaela Feureislová, profimedia.cz

Dara Rolins a Rytmus

Vztah Dary Rolins (45) a Rytmuse (41) vypadal od začátku pohádkově, a proto jim málokdo prorokoval rozchod. Přesto po sedmi letech oznámili konec! A ačkoliv se Dara dušovala, že vše proběhlo v poklidu a nadále se svým „ex“ zůstávají přáteli, záhy se ukázalo, že rozchod byl nejspíš bouřlivější, než zpočátku tvrdila. Trpělivost zpěvačce došla poté, co raper jen několik týdnů nato začal veřejně vyznávat lásku moderátorce Jasmině Alagič (29). To nenechalo Daru chladnou a ihned mezi nimi skrz sociální sítě odstartovala slovní přestřelka, která nebere konce.

Jiří Pomeje a Andrea Pomeje

O krizi mezi Andreou a Jiřím Pomejem (53) se spekulovalo už delší dobu. Poté, co herec onemocněl rakovinou hrtanu, se začal propadat do depresí, které čím dál častěji zapíjel alkoholem. Krachující vztah už pak nezachránila ani jejich dcerka Anička (4), která byla zároveň i důvodem, proč dýdžejka od zkrachovalého filmového producenta odešla. Podle posledních zpráv už ale Pomeje zpytuje svědomí a je tak docela možné, že mu dá Andrea ještě druhou šanci a k rozvodu nakonec nedojde.

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec

Ještě teď celý národ rozdýchává konec vztahu Lucie Vondráčkové (38) a Tomáše Plekance (35). Sedm let tvořili jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu, a tak nikdo nepředpokládal, že se jejich idylka sesype jako domeček z karet. Ani jeden se zatím k rozchodu dále nevyjádřil a skutečné příčiny jsou tak doposud velkou neznámou. Podle zákulisních informací to ale mezi zpěvačkou a hokejistou skřípalo už nějaký ten pátek a rok prý prakticky žili vedle sebe jako dva cizí lidé.

Barbora Strýcová a David Kraus

S pravdou o rozchodu vyšli Barbora Strýcová a David Kraus (38) až poté, co reportéři Blesku načapali tenistku v náruči jiného muže. Noční románek, který z herce udělal paroháče, provalil hradbu mlčenlivosti a Bára na sociální síť přišla s nečekaným prohlášením. „Jako mnoho jiných vztahů i my jsme se bohužel dostali časem do problémů. Dlouho jsme se je snažili vyřešit, chvíli to vypadalo líp a chvíli zase hůř. Ale poslední dva měsíce už jsme spolu nežili,“ napsala Bára. Jak to bylo doopravdy, vědí jen oni dva.

Laďka Něrgešová a Jaroslav Plesl

Nejprve Laďka Něrgešová (42) tvrdila, že shodila jen poporodní kila. Později však vyšlo najevo, že za jejím výrazným zhubnutím stál krach manželství s Jaroslavem Pleslem. To skončilo pouhých dvanáct měsíců poté, co moderátorka přivedla na svět jejich dceru Medu na svět. Ještě rok se jí pak rozpad rodiny dařilo tutlat.

Eva Burešová a Michael Krásný

Zpěvačka Eva Burešová (25) má za sebou opravdu tíživé období. Nejprve dostala vyhazov z Divadla Radka Brzobohatého a pak následoval rozchod s partnerem Michaelem Krásným, s nímž plánovala veselku. A to ještě nestihla oslavit ani první narozeniny jejich syna Nathaniela! Jen kvůli němu ale s hudebníkem nadále vychází, aby pro něj oba fungovali alespoň jako správní rodiče. „Malého Nathana oba milujeme. Tatínek si ho může půjčit, kdy chce, a vídá se s ním. Rozhodně mu nebráním s ním být v kontaktu,“ uvedla zpěvačka.

Nela Slováková a Martin



Také vztah internetové sexbomby Nely Slovákové (28) a jejího slovenského přítele Martina je již minulostí. O rozchodu se v kuloárech šířily spekulace už několik týdnů, teprve před pár dny šla ale vítězka reality show Hotel Paradise s pravdou ven. „Bohužel už nám to neklapalo delší dobu. Martin je ale moc hodný kluk, jeho další slečna bude šťastná žena,” potvrdila Super.cz Nela. Sama ale dlouho nezůstala a její krásné tělíčko teď hýčká hokejista Lukáš Kozák. ■