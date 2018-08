Křehká květinka? Ani omylem! Zrzka z Básníků to umí s pistolí i krumpáčem

Revolver vyměnila za krumpáč. Michaela Feuereislová

Před několika měsíci Nesvačilové skončilo natáčení třetí série mysteriózní detektivky Labyrint, kde si zahrála roli vyšetřovatelky, pak absolvovala další herecké povinnosti, včera se zúčastnila tiskové konference České televize a hned po ní odcestovala opět za prací, tentokrát ovšem tvrdě manuální.

„Je to tak. Do Labyrintu III jsem šla proto, že taková role, jakou mi nabídli, tedy být členkou vyšetřovacího týmu, navíc pod režijním vedením skvělého Jirky Stracha, se neodmítá. Je ovšem pravda, že jsem se musela naučit držet a tasit zbraň, což byla moje pistolnická premiéra. Když ji člověk nenosí denně, prostě ten grif musí zvládnout a já věřím, že pod odborným vedením se mi to podařilo,“ vysvětlila s úsměvem Denisa, kterou jsme mohli vidět i ve filmových Básnících.

Doba honění padouchů už ovšem skončila, jsou prázdniny, takže jak je tráví vyšetřovatelka? „No, docela netradičně. Jednou větou by to znělo asi tak, že jsem vyměnila pistoli za krumpáč. S manželem rekonstruujeme chatu, kterou máme nedaleko Tábora, a jelikož na to nemáme příliš mnoho peněz, děláme všechno vlastními silami. A i když je to makačka, hodně nás to baví. Já třeba skvěle zvládám jízdu s kolečkem, hrabu, metu, kopu tím krumpáčem, starám se, aby byl pěkný interiér. Manžel je specialista spíš na ty těžší práce. No a domů jezdíme utahaní a řádně propocení, protože tam nemáme ještě provozuschopnou koupelnu, takže využíváme našeho vynálezu, kýblu s vodou na kladce. Je to docela i romantika. Třeba dneska ráno, než jsem jela sem do televize a čistila si v lese zuby, proběhla nedaleko mě srnka. Prostě jiný svět a parádní pracovní dovolená. Jinou asi letos nezvládneme,“ dodala Denisa Nesvačilová. ■