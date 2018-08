Tohle není její přítel. Nejkrásnější Češka roku 2016 se pochlubila fešným potetovaným tatínkem

S tatínkem Tomášem Foto: Advantage Prague Open (6x)

Už si zvykli na to, že kdekoli se objeví, všichni si myslí, že se jedná o staršího fešáka s mladinkou přítelkyní. Andrea Bezděková má totiž opravdu pohledného a sportovně založeného tatínka, který rozhodně jako její rodič nevypadá. Nejinak tomu bylo také na tenisovém turnaji Advantage Cars Prague Open na pražské Štvanici, kam si přišli oba zahrát.

Česká Miss 2016 na VIP zápase ukázala, že má tenis v krvi, její otec je totiž celoživotním vášnivým tenistou. „Mám tenis hrozně ráda, mně se totiž strašně líbí ten společenský život kolem tenisu, turnaje, kdy se lidi potkávají, a navíc jsem to vždycky viděla doma a líbilo se mi to, tak jsem si řekla, že je na čase se toho taky chopit,“ směje se kráska.

Andrea je žena činu a tradičního turnaje se zúčastnila už poněkolikáté. Od účasti ji neodradila ani skutečnost, že byla jednou z pouhých tří žen mezi samými muži, a to povětšinou zkušenými tenisty. Na ostřílené spoluhráče bohužel rodinný tým Bezděků nestačil a vyřadili je již ve skupině, takže semifinále už pozorovali jen z tribuny. „Samozřejmě to mohlo být lepší, ale vzhledem k tomu, že hned v prvním kole na nás nastoupili dva tygři, kteří nakonec i vyhráli celý turnaj a hráli jasně na vítězství, tak nám hodně spadl hřebínek. Druhá dvojice, proti které jsme hráli, byla už mírnější, ti přistoupili na naši hru, kdy jsme dostali trochu šanci, a i když to měli pod kontrolou, tak jsme si všichni zahráli,“ konstatuje misska, kterou úsměv a pozitivní energie neopustily ani po dvou prohraných zápasech. ■