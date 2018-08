Rozchod Vondráčkové a Plekance vzbudil mezi fanoušky rozruch: Povzbudivé zprávy i hodně ostrá slova!

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec se rozešli. Fanoušci jsou v šoku. Profimedia.cz

Ač se mluvilo o tom, že mezi úspěšným hokejistou a populární zpěvačkou není zdaleka vše zalité sluncem, rozchod nikdo nečekal. A to ani Lucčini fanoušci, kteří svou mnohonásobnou stříbrnou slavici ve velkém podporují na sociální síti a posílají jí povzbudivá slova.

„Hodně sil, kluci dodají energii a láska přijde ve správný čas. Máme vás rádi,“ tak zněl jeden z mnoha povzbudivých komentářů, který zpěvačku musel zahřát u srdce. „Na každém konci je hezké, že něco nového začíná, hodně štěstí,“ přidal se další.

To na facebookovém profilu Tomáše Plekance se kromě slov o podpoře našli i tací, kteří si do ostře sledovaného páru pěkně rýpli. „Tak to je hodně špatné. Máte oba totálně zvrácené hodnoty! Možná se trochu zamyslet nad životem. Co je to vlastně život, proč jste si pořizovali rodinu, když pro ni neuděláte maximum? Zajímalo by mě, co pro vás je hodnotnější a důležitější. Ale tohle je asi jen móda moderní doby. Něco se mi nelíbí, tak to zruším, místo toho, aby pro to něco udělali,” pustil se do Plekance a Vondráčkové jeden z diskutujících.

Dalším bylo od začátku jasné, že tohle manželství nevydrží. „Za mě osobně jste se k sobě nikdy nehodili. Jsem překvapená, že to tak dlouho vydrželo,” napsala jedna z fanynek.

Z rozchodu populárního páru si někteří dokonce dělali legraci. „Super. Konečně dobrá zpráva. Alespoň se Lucka bude moci vrátit zpět do Čech a zase začít dabovat Meg v Griffinových,“ vtipkoval jeden z komentujících.

Jiný pak manželství Plekance a Vondráčkové shrnul velmi stručně a výstižně: Lucka je od pohledu taková éterická a citlivá bytost a on je prostě "hokejista",“ měl jasno.

Více než polovinu čtenářů Super.cz navíc tento „rozchod roku“ vůbec nepřekvapil, protože podle jejich hlasování v naší anketě bylo zřejmé, že jim to vůbec neklape. Inu Češi jsou zkrátka národem jasnovidců... ■