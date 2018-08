Český Justin Bieber Mikolas Josef promluvil o své sexuální orientaci: Potěší tím spíše fanynky, nebo fanoušky?

Zpěvák připravuje nové songy v Kanadě. Foto: Marie Bartošová

Zpěvák Mikolas Josef (22), který v posledních měsících oslňuje celou Evropu, svým milým úsměvem dostal do kolen už tisíce fanoušků nejen u nás, ale i v zahraničí. Jedním z častých dotazů, kterým se mladý hudebník nevyhne, jsou otázky na jeho orientaci.

„Jsem heterosexuál a jsem s tím spokojený. Pocit spokojenosti s vlastní orientací bych přál každému člověku. To je ten důvod, proč podporuji LGBT komunitu. Nežiji v hetero bublině, kde bych nevnímal problémy minorit," vyjasnil nejúspěšnější český účastník Eurovize, který se také rozhodl vystoupit v rámci Prague Pride 2018.

„Neváhal jsem ani chvilku. Jednak je to akce, která je skvěle organizována panem Janisem Sidovským, a hlavně jde především o komunitu, kterou mám velmi rád. Osobně si myslím, LGBT lidé by měli ukazovat svoji hrdost a mají moji podporu. Takže je mi ctí na tomto večeru zazpívat," prozradil Mikolas, který právě kvůli pátečnímu koncertu na pražském výstavišti Dance Divas musí předčasně ukončit svoji pracovní cestu do Kanady.

Za velkou louží totiž úspěšný mladý zpěvák pracuje na nových písních. „Byl jsem tam pozván a skládám tam nové songy s lidmi, kteří byli nominovaní na cenu Grammy. Spolupracují se jmény jako Madonna, Britney Spears a mnoho dalších. Je neskutečné je pozorovat při práci a dostávat od nich zpětnou vazbu na mou tvorbu," svěřil zpěvák. ■