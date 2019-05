Tehdy to byla ještě roztomilá holčička bez starostí: Podívejte se, jak vstoupila Lucka Vondráčková do šoubyznysu

Lucie Vondráčková byla roztomilá holčička. Profimedia.cz

Nyní spíše než hudbu a herectví řeší vleklý rozvod s Tomášem Plekancem (36) a péči o dvě děti. Vraťme se v Lucií Vondráčkovou (39) do časů, kdy byla ještě sama dítětem.

První krůčky do světa šoubyznysu Lucie udělala už na počátku 90. let, kdy moderovala pořad Klub marmeláda. Zahrála si v seriálech Území bílých králů či pokračování Arabely. Zároveň odstartovala hudební kariéru a prosadila se v dabingu. V popularitě to v letech největší slávy dotahovala až na Lucii Bílou, ale dala přednost rodinnému životu v Kanadě.

Manželství s hokejistou Tomášem Plekancem jí ovšem nevydrželo. Lucie se momentálně v kanadském Montrealu stará o syny Matyáše (7) a Adama (3). Brzy se s nimi ale chystá přestěhovat do Česka. Vondráčková tak bude opět blíž svým rodičům a fanouškům. Ti nejvěrnější si ji pamatují z jejích dětských let jako roztomilou holčičku s velkými ambicemi. ■