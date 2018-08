Muž nesplnil očekávání. (ilustrační foto) Profimedia.cz

Video mělo zachytit urostlého muže ve spodním prádle při výkonu, jímž chtěl prokázat svou formu. Nedopadlo to ale úplně podle jeho představ. Skok přes zábradlí nezvládl a zůstal na něm viset jako kus masa. Příště by to chtělo lepší přípravu. A z bezpečnostních důvodů i jiný outfit.