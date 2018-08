Bydlí tu tři měsíce a dávali to tu dohromady svépomocí: Muzikálový zpěvák se pochlubil svým příbytkem

Petr s Markétou si užívají nové bydlení. Foto: Super.cz/Herminapress

Pořádně se nadřeli. Svůj nový byt, do kterého se přestěhoval muzikálový zpěvák Petr Kutheil (37) se svou přítelkyní Markétou před pár měsíci, museli dát z gruntu dohromady. „Teď je to už paráda. Přestěhovali jsme se do tohohle pankráckého bytu zhruba před třemi měsíci z vyšehradské garsonky, pak dávali příbytek do kupy a z téměř pastoušky vytvořili své zázemí,“ svěřil Petr, který má v bytě i místo, kde může připravovat své debutové sólové cédéčko.