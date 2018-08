7 proměn žhavé hvězdy Spice Girls: Sexy zrzka, baculka i rajcovní blondýna v plavkách

Jak šel čas s půvabnou Geri Horner? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Asi nejznámější členkou kapely je rusovlasá rodačka z Watfordu Geri Horner (46) (známá pod dívčím příjmením Halliwell), byť je hodně slyšet i o Mel B. (43) a Victorii Beckham (44). Ty se ale pěvecky neprosadily tolik jako Geri, jež se i po rozpadu Spice Girls úspěšně věnovala sólové kariéře.

Ovace sklidilo především debutové album Scream If You Wanna Go Faster, jež obsahovalo soundtrack k filmu Deník Bridget Jonesové s názvem It's Raining Men.

Pak už to s Geri a její hudební kariérou šlo z kopce, a tak se rozhodla zpívání pověsit na hřebík a po vzoru své kolegyně ze Spice Girls Victorie Beckham začala veškerou energii věnovat módnímu návrhářství.

Navrhla a rovnou na sobě coby jako modelka vyzkoušela hned několik kolekcí plavek. V mezičase se věnovala i psaní knih a péči o dvě děti.

I coby dvojnásobné mamině to sympatické zpěvačce moc sluší. Od té doby, co zpívala ve Spice Girls, několikrát změnila barvu vlasů, přibrala a zase zhubla. Přesto si ji každý pamatuje hlavně coby zrzku. Odtud pramení i její přezdívka Ginger Spice.

Jak šel čas s Geri, jež dnes slaví 46. narozeniny, si prohlédněte v naší galerii. ■