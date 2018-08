Rozchod se nekoná! Patricie Solaříková je šťastná po boku tohoto fešného manažera

Patricie s partnerem Foto: Instagram P. Solaříkové

"Když nedávám na Instagram naše společný fotky, tak spolu logicky nejsme, to dá rozum. Protože, co není na Instáči, jako by nebylo," rozčílila se Patricie, hvězda Kadeřnictví nebo připravovaného seriálu Hasičárna Telec, který Televize Seznam uvede v září.

"Žádný rozchod se nekoná, jsme úplně v pohodě," dodala Solaříková, která s pohledným manažerem chodí déle než půl roku. ■