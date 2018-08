Míša Nosková se rozešla s o sedm let mladším manželem

Míša Nosková a Ondřej Bábor Michaela Feuereislová

Zpěvačka Míša Nosková (35) se rozešla se svým manželem Ondřejem Báborem. Pár spolu žil tři roky, brali se loni na Srí Lance v naprostém utajení. A to je momentálně velkou výhodou pro Míšu, která se rozhodla vztah ukončit. Manželství je totiž platné právě jen na Srí Lance.

"Nepotvrdili jsme to po návratu v Čechách na radnici, takže to u nás platné není," řekla Super.cz Nosková, která nyní žije napůl v Čechách a v Londýně. Vztah na dálku prý důvodem rozchodu není.

"Problémy ve vztahu byly už dlouho a bylo lepší to ukončit než zbytečně jeden druhého trápit. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla odletět do Londýna," dodala Nosková. ■