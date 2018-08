Je tohle normální? Těhotná hvězda Primy si nechala při rituálním obřadu celé tělo ošlehat kopřivami

Lucie Špaková Foto: archiv L. Špakové

"Komu by se chtělo matlat na sebe bahno, komu by se chtělo mýt se v podivném rybníku a pak se nechat sešlehat kopřivama? Ani mně ne. Ale s tím, co vás děsí, je to vždycky stejné. To, co je pro vás dobré, často není zadarmo," říká Lucie.

"Prožila jsem několik dní v přírodě a tato fotka je těsně před očišťujícím rituálem kopřivou. Mé srdce vždy přesně ví, co je pro mě dobré. A já na své cestě dokážu už velmi často rozeznat, kdo ve mně se to vlastní bojí a proč.," šokuje.

"Mám své metody, své učitele, své nitro. Nedáte mě opravdu do žádné krabičky. Nesnažím se už zářit pro ostatní. Pod tím blátem si zářím hlavně sama pro sebe. Léčím se. Užívám si sebe samu," dodala spirituální Lucie. ■