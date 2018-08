Novou posilou Talentu je tahle sympatická herečka: Nevadí jí, že se její komplikované příjmení nenaučíme

Lujza Garajová Schrameková Super.cz

Když jsme si s ní poprvé osobně popovídali, sama uznala, že její jméno je téměř nezapamatovatelné. "Mně bude stačit, když si mě čeští diváci zapamatují jako Lujzu," smála se sympatická brunetka. "Já dřív Talent nesledovala pravidelně, ale vždy tam byla čísla, která mne velmi zaujala. A podívala jsem se samozřejmě na své kolegy," svěřila.

Až díky Talentu se poznala také s Davidem Gránským a už se na společné moderování těší. "Ty naše scény, slovenská a česká, jsou dost odpojené, přestože máme blízké jazyky. Je to škoda, měli bychom toho využívat víc. Bylo docela vtipné, když jsme už s Davidem točili, tak jsem neřekla ani jednu větu slovensky a on česky, vznikl takový mix českoslovenštiny. Uvidíme, co na to řeknou diváci. Snad nám budou rozumět i ti mladší," doufá.

Sama je maminkou dvou dětí, které prý česky rozumějí. "Moje děti se velmi často dívají na české pohádky, ale záleží to na rodině, ve které děcka vyrůstají. Ale podle mě by byla velká škoda, kdyby se ty jazyky navzájem ztratily. Můžeme na tom stavět a může to být velmi hezká spolupráce obou národů," je přesvědčená Lujza. ■